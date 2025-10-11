Café des enfants Promenons-nous dans les bois Jarnages
30 Grande rue Jarnages Creuse
Café des enfants Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n’y est pas !
Jeux collectifs dans les bois pour les enfants et les parents, à partir de 6 ans !
Inscriptions lamoustache@alzire.fr .
30 Grande rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 47 27 lamoustache@alzire.fr
