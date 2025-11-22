Café des enfants Rétrogamming ! Jarnages
30 Grande rue Jarnages Creuse
Une après-midi « Vidéogames » pour Petits et Grands.
Au programme jeux sur consoles, histoire du jeu vidéo et prévention. .
30 Grande rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 47 27 lamoustache@alzire.fr
