Café des Familles Centre social secteur Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis mercredi 1 octobre 2025.

Café des Familles

Centre social secteur Lurcy-Lévis 1 boulevard Gambetta Lurcy-Lévis Allier

Début : 2025-10-01 09:30:00

fin : 2025-12-10 11:30:00

2025-10-01 2025-10-15 2025-10-29 2025-11-12 2025-11-26 2025-12-10

« Un moment convivial pour les familles autour d’ateliers créatifs, musique, jeux et activités ludiques. Un espace d’échanges et de partage pour petits et grands, dans une ambiance chaleureuse et créative. »

Centre social secteur Lurcy-Lévis 1 boulevard Gambetta Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 33 25 17 c.s.lurcy@wanadoo.fr

English :

« A convivial moment for families around creative workshops, music, games and fun activities. A place for young and old to share and exchange ideas, in a warm and creative atmosphere »

German :

« Ein geselliger Moment für Familien rund um kreative Workshops, Musik, Spiele und spielerische Aktivitäten. Ein Ort des Austauschs und der Gemeinsamkeit für Groß und Klein, in einer warmen und kreativen Atmosphäre. »

Italiano :

« Un evento adatto alle famiglie con laboratori creativi, musica, giochi e attività divertenti. Un luogo di condivisione e scambio di idee per grandi e piccini, in un’atmosfera calda e creativa »

Espanol :

« Un evento para toda la familia con talleres creativos, música, juegos y actividades divertidas. Un lugar para que jóvenes y mayores compartan e intercambien ideas, en un ambiente cálido y creativo »

