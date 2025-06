Café des femmes Prendre soin de sa santé – Café cantine Villeneuve-sur-Lot 20 juin 2025 14:30

Lot-et-Garonne

Café des femmes Prendre soin de sa santé Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-20 14:30:00

fin : 2025-06-20 16:30:00

2025-06-20

Un moment d’échange entre femmes pour échanger sur sa santé, en partenariat avec des professionnelles du Pôle de Santé de Villeneuve-sur-Lot. Dans le cadre de Juin Vert et de la prévention / dépistage du cancer du col de l’utérus.

Café gourmand offert.

Café cantine 3 Rue de la Convention

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Café des femmes Prendre soin de sa santé

An opportunity for women to discuss their health, in partnership with professionals from the Pôle de Santé de Villeneuve-sur-Lot. As part of Juin Vert and cervical cancer prevention/screening.

Complimentary gourmet coffee.

German : Café des femmes Prendre soin de sa santé

Ein Moment des Austauschs unter Frauen, um sich über die eigene Gesundheit auszutauschen, in Partnerschaft mit Fachleuten des Gesundheitspols von Villeneuve-sur-Lot. Im Rahmen des Grünen Juni und der Prävention / Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs.

Kostenloser Gourmet-Kaffee.

Italiano :

Un’opportunità per le donne di discutere della propria salute, in collaborazione con i professionisti del centro sanitario di Villeneuve-sur-Lot. Nell’ambito di Juin Vert e della prevenzione/screening del cancro al collo dell’utero.

Caffè gourmet in omaggio.

Espanol : Café des femmes Prendre soin de sa santé

Una oportunidad para que las mujeres hablen de su salud, en colaboración con profesionales del centro de salud de Villeneuve-sur-Lot. En el marco de Juin Vert y de la prevención y detección del cáncer de cuello de útero.

Café gourmet gratuito.

