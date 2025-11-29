Café des filles Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Café des filles

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Tentez vous à la colorimétrie, troc fringues et auberge espagnole, un moment convivial à partager !

Soirée entre femmes, toutes générations confondues.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English :

Try your hand at colorimetry, bartering clothes and a Spanish inn, a convivial moment to share!

An evening for women of all generations.

