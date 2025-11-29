Café des filles Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Café des filles
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tentez vous à la colorimétrie, troc fringues et auberge espagnole, un moment convivial à partager !
Soirée entre femmes, toutes générations confondues.
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English :
Try your hand at colorimetry, bartering clothes and a Spanish inn, a convivial moment to share!
An evening for women of all generations.
