Café des Futurs Parents Espace parent 9 rue de Picardie Rennes Jeudi 19 mars, 08h45 Ille-et-Vilaine

Femmes enceintes et futurs parents, venez échanger avec la CPAM et la CAF autour d’un café.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T08:45:00.000+01:00

Fin : 2026-03-19T11:45:00.000+01:00

Espace parent 9 rue de Picardie 9 rue de Picardie 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



