Café des grands-parents, Maison des seniors, Limoges

Café des grands-parents Mardi 10 mars, 14h00 Maison des seniors Haute-Vienne

Début : 2026-03-10T14:00:00+01:00 – 2026-03-10T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T14:00:00+01:00 – 2026-03-10T16:00:00+01:00

Réfléchir, partager et renforcer le lien intergénérationnel

Aujourd’hui, les grands-parents jouent un rôle essentiel dans l’équilibre familial : soutien au quotidien, relais éducatif, transmission… Pourtant, leurs repères évoluent et les questions sont nombreuses. Cet atelier propose un espace chaleureux pour échanger, prendre confiance et trouver ensemble des pistes d’harmonie entre générations, savoir dire non aux sollicitations, préserver un équilibre entre engagement familial et vie personnel…

Cet échange a pour thème : La place du grand-parent aujourd’hui

• Évolutions de la famille

• Attentes et limites

• Trouver son équilibre entre disponibilité, plaisir et préservation de soi

Cet atelier est proposé et animé par l’UDAF 87

Informations et inscriptions : Maison des Seniors 05 55 45 85 00

Maison des seniors 12 rue des petites maisons Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

La place du grand-parent aujourd’hui seniors maison des seniors

