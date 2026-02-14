Café des grands-parents, Maison des seniors, Limoges

Café des grands-parents Mardi 9 juin, 14h00 Maison des seniors Haute-Vienne

Gratuit



Début : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:00:00+02:00

Réfléchir, partager et renforcer le lien intergénérationnel

Aujourd’hui, les grands-parents jouent un rôle essentiel dans l’équilibre familial : soutien au quotidien, relais éducatif, transmission… Pourtant, leurs repères évoluent et les questions sont nombreuses. Cet atelier propose un espace chaleureux pour échanger, prendre confiance et trouver ensemble des pistes d’harmonie entre générations, savoir dire non aux sollicitations, préserver un équilibre entre engagement familial et vie personnel…

Cet échange a pour thème : Accompagner les usages numériques des petits-enfants

• Comprendre leurs pratiques

• Les protéger sans dramatiser

• Proposer des alternatives séduisantes à l’usage des écrans

Cet atelier est proposé et animé par l’UDAF 87

Informations et inscriptions : Maison des Seniors 05 55 45 85 00

Maison des seniors 12 rue des petites maisons Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Accompagner les usages numériques des petits-enfants

