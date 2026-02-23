Café des heures oubliées Salle multifonctions Irodouër

Café des heures oubliées

Salle multifonctions 13 rue de la mairie Irodouër Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-25 20:15:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

L’association Choeur et jardin d’Irodouer vous propose son nouveau spectacle de Comédie musicale !

Vous êtes invité au Café des heures oubliées. On y boit, discute, rit, pleure, chante et danse depuis plus d’un siècle. Si les murs pouvaient parler, ils vous raconteraient… Ils vous livre ses souvenirs

le 25 avril à Irodouër ( d’autres dates dans d’autres communes avoisinantes sont également proposées).

20h30, entrée 6€ (gratuit 12 ans) .

+33 6 31 24 09 13

