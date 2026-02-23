Café des heures oubliées Salle multifonctions Irodouër
Café des heures oubliées Salle multifonctions Irodouër samedi 25 avril 2026.
Café des heures oubliées
Salle multifonctions 13 rue de la mairie Irodouër Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:15:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’association Choeur et jardin d’Irodouer vous propose son nouveau spectacle de Comédie musicale !
Vous êtes invité au Café des heures oubliées. On y boit, discute, rit, pleure, chante et danse depuis plus d’un siècle. Si les murs pouvaient parler, ils vous raconteraient… Ils vous livre ses souvenirs
le 25 avril à Irodouër ( d’autres dates dans d’autres communes avoisinantes sont également proposées).
20h30, entrée 6€ (gratuit 12 ans) .
Salle multifonctions 13 rue de la mairie Irodouër 35850 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 31 24 09 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Café des heures oubliées Irodouër a été mis à jour le 2026-02-23 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN