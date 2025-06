Café des idées le Festival d’Avignon, le lieu de tous les possibles ? – Espace culturel du Pays de Nay Nay 3 juillet 2025 16:30

Rencontre avec Alain Destandau et Bétina Schneeberger, dramaturges, metteurs en scène, ex directeur du théâtre du Monte-charge de Pau. Echanges, témoignages et présentation de leur dernier polar « Croix de sang au Festival d’Avignon » Sous vos tréteaux de théâtre nos autels de prières. Après 35 ans de présence au Festival d’Avignon, dans cet ouvrage, les auteurs souhaitent partager l’envers de ce décor, ses coulisses, le dédale de ses ruelles, dans une intrigue soignée qui tient le lecteur en haleine.

Tout public sur réservation .

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

