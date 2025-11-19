Café des idées Nos Futurs x Séisme : Jeunesse : le couple après #metoo Café des Champs Libres Rennes

Café des idées Nos Futurs x Séisme : Jeunesse : le couple après #metoo Café des Champs Libres Rennes Mercredi 19 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Comment #metoo a participé à la politisation de l’intimité ?

Retour sur une enquête inédite menée par l’Ined (Institut national d’études démographiques) auprès de 10 000 jeunes adultes de 18 à 29 ans publiée dans l’ouvrage La Sexualité qui vient (éd. La Découverte), avec la présence des sociologues Marie Bergström et Michel Bozon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T19:30:00.000+01:00

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine