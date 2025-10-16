Café des indépendants Saint-Pierre-de-Frugie

213D rue du Bourdon des èlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Vous êtes auto-entrepreneur, profession libérale, indépendant, artisan, quelle que soit la nature de votre activité, vous êtes la/le bienvenu·e. Vous avez un projet dans la tête, prêt à démarrer ou en panne, c’est le bon endroit aussi pour venir en parler et trouver soutien et bonnes idées.

Ça vous dit, un bon café qui booste votre activité (les amateurs de tisane sont nombreux aussi)? Notez la date sur votre calendrier et … parlez-en autour de vous ! .

213D rue du Bourdon des èlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 09 83 37 contact@lesonneur.org

English : Café des indépendants

Whether you’re a self-employed entrepreneur, a freelancer or a craftsman, whatever the nature of your business, you’re more than welcome to join us. If you’ve got a project in mind, whether ready to go or not, this is the place to come and talk about it, and find support and good ideas.

German : Café des indépendants

Sie sind Selbstständige/r, Freiberufler/in, Freiberufler/in, Handwerker/in, was auch immer Ihre Tätigkeit ist, Sie sind herzlich willkommen. Wenn Sie ein Projekt im Kopf haben, das Sie gerade starten wollen oder das noch in der Schwebe ist, ist dies auch der richtige Ort, um darüber zu sprechen und Unterstützung und gute Ideen zu finden.

Italiano :

Se siete imprenditori autonomi, liberi professionisti, artigiani, qualunque sia il vostro settore di attività, siete i benvenuti. Se avete un progetto in mente, pronto a partire o in fase di stallo, questo è il posto giusto per parlarne e trovare sostegno e buone idee.

Espanol : Café des indépendants

Si eres un empresario autónomo, un trabajador por cuenta propia, un artesano o una artesana, sea cual sea tu línea de negocio, eres más que bienvenido a unirte a nosotros. Si tienes un proyecto en mente, listo para ponerse en marcha o simplemente estancado, este es el lugar para venir a hablar de él y encontrar apoyo y buenas ideas.

