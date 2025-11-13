Café des Jardiniers : objectif zéro déchetterie et 100 % biodiversité Maison du jardinier et de la nature en ville Bordeaux

Café des Jardiniers : objectif zéro déchetterie et 100 % biodiversité Jeudi 13 novembre, 14h00 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription

Participez à notre atelier collaboratif sur la gestion des déchets verts pour découvrir comment les transformer en ressources précieuses. Vous apprendrez des techniques simples pour un jardinage durable et un potager vivant, en pleine santé.

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux. C'est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l'on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d'un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Venez découvrir des techniques pour un jardinage durable. maison jardinier

