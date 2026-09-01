Café des langues – anglais La Fabrique Collective Ornans
vendredi 25 septembre 2026 · La Fabrique Collective · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Café des langues – anglais
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-10-16 20:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-16 2026-11-20 2026-12-11
Venez discuter en anglais en convivialité dans un groupe bienveillant .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32
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English : Café des langues – anglais
L’événement Café des langues – anglais Ornans a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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