Café des langues – anglais La Fabrique Collective Ornans

Informations pratiques

Ornans

Café des langues – anglais

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-16 2026-11-20 2026-12-11

Venez discuter en anglais en convivialité dans un groupe bienveillant .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32

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English : Café des langues – anglais

L’événement Café des langues – anglais Ornans a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)