Oudon

Café des Langues Anglais

230 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:30:00

fin : 2026-10-01 21:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-06-04 2026-07-02 2026-09-03 2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03

Café des Langues, tous les 1er jeudi du mois !

Quel que soit votre niveau, venez discuter en anglais et en toute simplicité autour d’un verre. Rendez-vous chaque 1er jeudi du mois au Café du Hâvre (sauf en août et en janvier) !

Venez discuter en anglais en toute simplicité autour d’un verre !

Ouvert à tous

ORGANISÉ PAR

Comité de Jumelage .

230 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 68 87 jumelage.oudon@gmail.com

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English :

Café des Langues, every 1st Thursday of the month!

L’événement Café des Langues Anglais Oudon a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis