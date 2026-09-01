Café des langues – espagnol La Fabrique Collective Ornans

Informations pratiques

Ornans

Café des langues – espagnol

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 17:30:00

fin : 2026-10-06 18:30:00

Date(s) :

2026-09-22 2026-10-06 2026-10-20 2026-11-03 2026-11-17 2026-12-01

Un moment pour parler en espagnol dans un groupe bienveillant. Ouvert à tous. Pour tous renseignement n’hésitez pas appeler! .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32

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English : Café des langues – espagnol

L’événement Café des langues – espagnol Ornans a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)