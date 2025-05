Café des Langues international – Au Café Le Comptoir Lannemezan, 16 mai 2025 18:00, Lannemezan.

Hautes-Pyrénées

Café des Langues international Au Café Le Comptoir 72 rue Carnot Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-16 18:00:00

fin : 2025-05-16 19:30:00

2025-05-16

Café des langues international ! Viens partager un moment convivial et créer du lien pour le prix d’une consommation de ton choix.

Au Café Le Comptoir 72 rue Carnot

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 96 00 55 assovivezleslangues@gmail.com

English :

International Language Café! Come and share a moment of conviviality and bonding for the price of a drink of your choice.

German :

Internationales Sprachencafé! Komm und teile einen geselligen Moment und knüpfe Kontakte für den Preis eines Verzehrs deiner Wahl.

Italiano :

Caffè internazionale delle lingue! Venite a condividere un momento di convivialità e a creare legami al prezzo di un drink a scelta.

Espanol :

¡Café Internacional de las Lenguas! Venga a compartir un momento de convivencia y a crear vínculos por el precio de una bebida de su elección.

