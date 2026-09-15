Café des Langues Internationnal Au Bar Le Comptoir Lannemezan
vendredi 11 décembre 2026 · Au Bar Le Comptoir · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
Café des Langues Internationnal
Au Bar Le Comptoir 72 rue Carnot Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 18:00:00
fin : 2026-12-11 19:30:00
Date(s) :
2026-12-11
Ça y est ! C’est le retour du café des langues international à Lannemezan.
Venez pratiquer l’espagnol, l’anglais, l’italien, l’allemand, le portugais et autre langue de votre choix ( il faut 2/3 personnes pour faire une table )
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Au Bar Le Comptoir 72 rue Carnot Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 96 00 55 assovivezleslangues@gmail.com
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English :
That’s it! The International Language Café is back in Lannemezan.
Come practice Spanish, English, Italian, German, Portuguese, or any other language of your choice (you need 2–3 people to form a table).
L’événement Café des Langues Internationnal Lannemezan a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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