Café des Langues Internationnal Au Bar Le Comptoir Lannemezan

Informations pratiques

Lannemezan

Café des Langues Internationnal

Au Bar Le Comptoir 72 rue Carnot Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 18:00:00

fin : 2027-02-05 19:30:00

Date(s) :

2027-02-05

Ça y est ! C’est le retour du café des langues international à Lannemezan.

Venez pratiquer l’espagnol, l’anglais, l’italien, l’allemand, le portugais et autre langue de votre choix ( il faut 2/3 personnes pour faire une table )

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Au Bar Le Comptoir 72 rue Carnot Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 96 00 55 assovivezleslangues@gmail.com

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English :

That’s it! The International Language Café is back in Lannemezan.

Come practice Spanish, English, Italian, German, Portuguese, or any other language of your choice (you need 2–3 people to form a table).

L’événement Café des Langues Internationnal Lannemezan a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65