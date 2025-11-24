Café des langues italien EnVol des abieS (ancienne Mairie de Nods) Les Premiers Sapins
Café des langues italien
EnVol des abieS (ancienne Mairie de Nods) 26 Grande Rue Les Premiers Sapins Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-24 19:30:00
L’idée est de venir discuter pendant une soirée en italien tout en partageant un apéro. Des petites animations seront prévues par la bénévole qui anime le groupe afin de favoriser les prises de parole. A l’issue de la soirée, la forme de ce café des langues pourra évoluer en fonction des envies des participants et du niveau du groupe. Cette première soirée est ouverte à tous les niveaux. .
EnVol des abieS (ancienne Mairie de Nods) 26 Grande Rue Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 84 50 46 evs.premiers-sapins@famillesrurales.org
