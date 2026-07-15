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AGENDA · Ornans

Café des langues : italien La Fabrique Collective Ornans

lundi 5 octobre 2026 · La Fabrique Collective · Ornans

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
La Fabrique Collective
Adresse
5 Rue Saint-Laurent
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Ornans

Café des langues : italien

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 16:30:00
fin : 2026-10-05 17:30:00

Date(s) :
2026-10-05 2026-11-02 2026-12-07

Venez discuter en italien en convivialité avec un groupe bienveillant   .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32  lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Café des langues : italien

L’événement Café des langues : italien Ornans a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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