Café des langues : italien La Fabrique Collective Ornans
lundi 5 octobre 2026 · La Fabrique Collective · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Café des langues : italien
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 16:30:00
fin : 2026-10-05 17:30:00
Date(s) :
2026-10-05 2026-11-02 2026-12-07
Venez discuter en italien en convivialité avec un groupe bienveillant .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
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English : Café des langues : italien
L’événement Café des langues : italien Ornans a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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