Café des langues La Singerie Le Havre
Café des langues La Singerie Le Havre vendredi 10 octobre 2025.
Café des langues
La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 18:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Le Café des Langues, c’est quoi ce truc ?
Une fois par mois, La Singerie se métamorphose en café international.
Venez vous poser à une table et papoter dans la langue que vous voulez pratiquer !
Ici, on échange en anglais, allemand, espagnol, italien… Et tout ça dans une ambiance détendue, autour d’un verre !
Rendez-vous (normalement) chaque 1er vendredi du mois à 18h ! .
La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 42 11 38 bienvenue@la-singerie.com
