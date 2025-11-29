Café des langues Rue de l’Estérel Le Mans

Café des langues

Depuis 2015, l’association étudiante ESN (Erasmus Student Network) propose un rendez-vous d’échanges linguistiques au Carré Rouge, et un autre à l’Espal. Un samedi après-midi par mois, vous êtes invité·es à vous initier ou vous perfectionner à l’anglais et l’espagnol mais aussi le russe, le turc, l’arabe ou le chinois. Peu importe votre niveau, ce qui prime ici votre curiosité à apprendre et dialoguer dans une langue étrangère ! .

English :

Why not come and speak any language you like? Since 2015, the ESN (Erasmus student network) student association has been offering a language exchange meeting at Carré Rouge, and another at Espal one Saturday afternoon a month!

German :

Wie wäre es, wenn Sie kommen und eine beliebige Sprache sprechen? Seit 2015 bietet die Studentenvereinigung ESN (Erasmus student network) einen Sprachaustauschtermin im Carré Rouge und einen weiteren im Espal an einem Samstagnachmittag pro Monat an!

Italiano :

Perché non venire a parlare la lingua che preferisci? Dal 2015, l’associazione studentesca ESN (Erasmus student network) propone un incontro di scambio linguistico al Carré Rouge e un altro all’Espal un sabato pomeriggio al mese!

Espanol :

¿Por qué no vienes a hablar el idioma que quieras? Desde 2015, la asociación de estudiantes ESN (Erasmus student network) propone un encuentro de intercambio lingüístico en Carré Rouge y otro en Espal un sábado al mes por la tarde

