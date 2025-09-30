Café des langues Octobre Rose Montargis

Café des langues Octobre Rose Montargis mardi 30 septembre 2025.

Café des langues Octobre Rose

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 18:00:00

fin : 2025-09-30 20:00:00

Date(s) :

2025-09-30

Café des langues Octobre Rose

Venez perfectionner la langue de votre choix autour d’un verre anglais, chinois, italien. Soirée organisée dans le cadre de l’exposition/vente aux enchères Octobre Rose au profit de la Ligue contre le Cancer .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 29 52 31

English :

Café des langues: Pink October

German :

Sprachcafé: Rosa Oktober

Italiano :

Caffè linguistico: Ottobre rosa

Espanol :

Café de las lenguas: Octubre rosa

L’événement Café des langues Octobre Rose Montargis a été mis à jour le 2025-09-16 par OT MONTARGIS