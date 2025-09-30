Café des langues Octobre Rose Montargis
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2025-09-30 18:00:00
fin : 2025-09-30 20:00:00
2025-09-30
Venez perfectionner la langue de votre choix autour d’un verre anglais, chinois, italien. Soirée organisée dans le cadre de l’exposition/vente aux enchères Octobre Rose au profit de la Ligue contre le Cancer .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 29 52 31
English :
Café des langues: Pink October
German :
Sprachcafé: Rosa Oktober
Italiano :
Caffè linguistico: Ottobre rosa
Espanol :
Café de las lenguas: Octubre rosa
