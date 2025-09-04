Café des Langues Oudon
Café des Langues Oudon jeudi 4 septembre 2025.
Café des Langues
230 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-04 19:30:00
fin : 2025-12-04 21:00:00
Date(s) :
2025-09-04 2025-10-02 2025-11-06 2025-12-04
Café des Langues, tous les 1er jeudi du mois !
Quel que soit votre niveau, venez discuter en anglais et en toute simplicité autour d’un verre. Rendez-vous chaque 1er jeudi du mois au Café du Hâvre (sauf en août et en janvier) !
Venez discuter en anglais en toute simplicité autour d’un verre !
Ouvert à tous
ORGANISÉ PAR
Comité de Jumelage .
230 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 68 87 jumelage.oudon@gmail.com
English :
Café des Langues, every 1st Thursday of the month!
German :
Café des Langues, jeden 1. Donnerstag im Monat!
Italiano :
Café des Langues, ogni 1° giovedì del mese!
Espanol :
Café des Langues, ¡todos los primeros jueves de mes!
L’événement Café des Langues Oudon a été mis à jour le 2025-08-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis