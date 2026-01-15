Café des langues Rue Jean Teilliet Saint-Junien

Café des langues

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Envie de voyager sans quitter votre table ? L’association Vialo vous donne rendez-vous pour son Café des langues, une soirée conviviale placée sous le signe de l’échange et de la découverte. Que vous soyez curieux, débutant ou déjà à l’aise dans une langue étrangère, venez pratiquer, apprendre et partager en toute simplicité, dans une ambiance détendue et chaleureuse. Ici, pas de stress ni de jugement chacun avance à son rythme, au fil des conversations et des rencontres. Une belle occasion d’ouvrir ses horizons, de faire de nouvelles connaissances et de passer un moment agréable autour des langues du monde.

L’entrée est libre, la réservation facultative, alors laissez-vous tenter ! Une buvette et un espace de restauration seront proposés sur place pour prolonger la soirée autour d’un verre ou d’une gourmandise. .

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 14 76 vialo.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café des langues Saint-Junien a été mis à jour le 2026-01-13 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin