Café des Langues Saint-Maixent-l’École

Café des Langues Saint-Maixent-l’École vendredi 5 septembre 2025.

Café des Langues

Hotel Balizy Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Le Café Des Langues vous propose de venir pratiquer dans un cadre convivial votre italien, espagnol, anglais allemand, patois et français, langue étrangère le premier vendredi de chaque mois

Échange de films, livres et dégustation de spécialités gastronomiques internationales. .

Hotel Balizy Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine jumelagessaintmaix@gmail.com

English : Café des Langues

German : Café des Langues

Italiano :

Espanol : Café des Langues

L’événement Café des Langues Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Haut Val De Sèvre