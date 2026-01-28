Café des Langues Saint-Maixent-l’École
Café des Langues Saint-Maixent-l’École vendredi 6 février 2026.
Café des Langues
Hotel Balizy Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Le Café Des Langues vous propose de venir pratiquer dans un cadre convivial votre italien, espagnol, anglais allemand, patois et français, langue étrangère le premier vendredi de chaque mois. .
Hotel Balizy Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine jumelagessaintmaix@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café des Langues
L’événement Café des Langues Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Haut Val De Sèvre