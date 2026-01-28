Café des Langues Saint-Maixent-l’École

Café des Langues

Hotel Balizy Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Le Café Des Langues vous propose de venir pratiquer dans un cadre convivial votre italien, espagnol, anglais allemand, patois et français, langue étrangère le premier vendredi de chaque mois. .

Hotel Balizy Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine jumelagessaintmaix@gmail.com

English : Café des Langues

