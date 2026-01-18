Café des langues La Bib Villeneuve-sur-Lot

Café des langues

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Partagez un moment convivial et dépaysant en anglais, italien, espagnol ou allemand, autour d’une boisson.

Avec l’association Vianova 47.

A partir de 15 ans, durée 2h.

Partagez un moment convivial et dépaysant en anglais, italien, espagnol ou allemand, autour d’une boisson.

Avec l’association Vianova 47.

A partir de 15 ans, durée 2h. .

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café des langues

Enjoy a drink and a chat in English, Italian, Spanish or German.

With the Vianova 47 association.

From 15 years old, duration: 2h.

L’événement Café des langues Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot