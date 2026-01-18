Café des langues La Bib Villeneuve-sur-Lot
Café des langues La Bib Villeneuve-sur-Lot samedi 31 janvier 2026.
Café des langues
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Partagez un moment convivial et dépaysant en anglais, italien, espagnol ou allemand, autour d’une boisson.
Avec l’association Vianova 47.
A partir de 15 ans, durée 2h.
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
English : Café des langues
Enjoy a drink and a chat in English, Italian, Spanish or German.
With the Vianova 47 association.
From 15 years old, duration: 2h.
L’événement Café des langues Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot