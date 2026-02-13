Café des lecteurs, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Café des lecteurs Samedi 18 avril, 11h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:30:00+02:00

Pour fêter le printemps, quoi de mieux qu’un nouveau Café des lecteurs de la bibliothèque Bordeaux-Lac ?

Venez nombreux.ses partager et échanger vos coups de cœur du moment en toute convivialité autour d’un café gourmand.

Le samedi 18 avril, à partir de 11h.

Sur inscription, auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Présentation de coups de cœur des lectrices et lecteurs Romans francophones Romans étrangers

