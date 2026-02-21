Café des lecteurs Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

Café des lecteurs

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez partager vos coups de coeur de lectures du moment

Un temps de partage dédié aux découvertes littéraires pour partager coups de cœur littéraires, échanger ses impressions de lecture et donner aux autres l’envie de découvrir de nouvelles histoires.

Ces rencontres alimentent régulièrement notre catalogue en ligne.

Ouvert à tous. .

Médiathèque Per Jakez Helias 2 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00

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English : Café des lecteurs

L’événement Café des lecteurs Landerneau a été mis à jour le 2026-02-28 par OT LANDERNEAU DAOULAS