Café des lecteurs Médiathèque Ranguin Cannes

Café des lecteurs Vendredi 3 octobre, 17h00 Médiathèque Ranguin Alpes-Maritimes

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

A l’occasion de bilbis en folie, le café des lecteurs vous invite à participer à notre événement exclusif !

A l’occasion, venez partagez vos lectures préférées et découvrir le coup de coeur de chacun(e) !

Médiathèque Ranguin 19 Avenue Victor Hugo, 06400 Cannes, France Cannes 06400 Ranguin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497064990 https://www.cannes.com/fr/culture/mediatheques-et-bibliotheques/reseau-des-mediatheques-et-des-bibliotheques/mediatheque-ranguin.html Construite en 2006, la médiathèque Ranguin est intégrée à l’espace Ranguin, véritable maison des services publics, réunissant également une mairie annexe et un poste de police municipale. Le bâtiment répond aux normes de Haute qualité environnementale (HQE) et est accessible pour tout type d’handicap.

La médiathèque Ranguin est un lieu permanent de rencontres et d’animations, instaurant un nouveau point d’ancrage culturel au nord du quartier de La Bocca. Transports en commun : Arrêt « Alfred de Musset ».

réseau des médiathèques