Café des lecteurs – spécial science fiction Médiathèque Jean d’Ormesson Villeneuve-Loubet

2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Café des lecteurs : spécial Science-Fiction

Participez à un Café des lecteurs consacré à la Science-Fiction et explorez ensemble comment la littérature imagine le monde du futur. Romans, nouvelles et classiques du genre serviront de point de départ pour échanger sur les visions futuristes, les technologies imaginées et les réflexions sociales ou philosophiques qu’elles suscitent.

Un moment convivial pour discuter, partager vos coups de cœur et découvrir de nouvelles lectures dans une ambiance chaleureuse et stimulante.

Médiathèque Jean d’Ormesson 30, allée Simone Veil – 06270 Villeneuve Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492023670 http://ma-mediatheque.net La médiathèque Jean d’Ormesson, ouverte depuis plus de 10 ans accueille tous les publics autour de ses collections riches et variées ; et pour ses nombreuses actions culturelles. Parking gratuit

© CASA