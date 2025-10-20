Café des mamans avec Petit Pas Petit

201 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 09:30:00

fin : 2026-01-12 11:00:00

Date(s) :

2025-12-02 2026-01-12

Une fois maman on se sent parfois plus seule que quand on n’avait pas ces petites personnes accrochées à nous H24.

On a besoin de partager, de savoir que nous ne sommes pas seules à vivre tout ça, que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, de prendre un temps pour nous.

Sur réservation uniquement. .

201 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 98 47 18 51

English : Café des mamans avec Petit Pas Petit

Once you’re a mom, you sometimes feel lonelier than when you didn’t have those little people hanging on to you H24.

We need to share, to know that we’re not alone in all this, that the grass isn’t greener elsewhere, to take time for ourselves.

German :

Wenn man Mutter ist, fühlt man sich manchmal einsamer als ohne diese kleinen Menschen, die sich H24 an uns klammern.

Wir müssen uns austauschen, wissen, dass wir mit all dem nicht allein sind, dass das Gras anderswo nicht grüner ist, und uns Zeit für uns nehmen.

Italiano :

Una volta diventate mamme, a volte ci si sente più sole di quando non si avevano queste piccole persone appese a noi 24 ore al giorno.

Abbiamo bisogno di condividere, di sapere che non siamo sole a vivere tutto questo, che l’erba non è più verde altrove, di prenderci del tempo per noi stesse.

Espanol :

Cuando eres madre, a veces te sientes más sola que cuando no tenías a esas personitas pegadas a ti las 24 horas del día.

Necesitamos compartir, saber que no estamos solas pasando por todo esto, que la hierba no es más verde en otros sitios, tomarnos un tiempo para nosotras mismas.

L’événement Café des mamans avec Petit Pas Petit Beuzeville a été mis à jour le 2025-11-19 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville