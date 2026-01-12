Café des Mamans

L’Airial Sauméjan Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez rencontrer d’autres mamans et échanger sur vos expériences de la maternité.

Animé par Alexandra LABATTUT, accompagnatrice parentale. .

L’Airial Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13

L’événement Café des Mamans Sauméjan a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne