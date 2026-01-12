Café des Mamans Sauméjan
Café des Mamans Sauméjan samedi 24 janvier 2026.
Café des Mamans
L’Airial Sauméjan Lot-et-Garonne
Gratuit
Venez rencontrer d’autres mamans et échanger sur vos expériences de la maternité.
Animé par Alexandra LABATTUT, accompagnatrice parentale. .
L’Airial Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13
English : Café des Mamans
