Café des mamans solos Sauméjan

Café des mamans solos

L’Airial Sauméjan Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Venez échanger avec d’autres Mamans séparées dans un cadre chaleureux et bienveillant, et discuter des problématiques propres aux familles monoparentales.

Animé par Alexandra Labattut, accompagnante parentale. .

L’Airial Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13

