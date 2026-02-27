Café des mamans solos Sauméjan
Café des mamans solos Sauméjan dimanche 1 mars 2026.
Café des mamans solos
L’Airial Sauméjan Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : 2026-03-01
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Venez échanger avec d’autres Mamans séparées dans un cadre chaleureux et bienveillant, et discuter des problématiques propres aux familles monoparentales.
Animé par Alexandra Labattut, accompagnante parentale. .
L’Airial Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13
