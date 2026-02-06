Café des Papas Sauméjan

Café des Papas Sauméjan samedi 21 février 2026.

L’Airial Sauméjan Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

2026-02-21

Venez rencontrer d’autres papas et échanger sur vos expériences de la paternité.
Animé par Alexandra LABATTUT, accompagnatrice parentale.   .

L’Airial Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 

English : Café des Papas

L'événement Café des Papas Sauméjan a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne