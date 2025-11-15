Café des Parents accompagner son enfant face aux écrans local de l’Union pour les Familles Audincourt
2025-11-15 10:00:00
2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
L ‘Union des Familles d’Audincourt vous invite à son café des parents, Accompagner son enfant face aux écrans animé par Tinternet et Cie. Temps d’échange parental dans la bienveillance et le partage.
de 10h à 12 h de 0 à 6 ans
de 13h30 à 15h30 enfance et ado
entrée gratuite, places limitées, renseignements et réservations 03 81 80 89 24 .
local de l’Union pour les Familles 11 rue de la Mairie Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 35 06 37 contact.ufaudincourt@gmail.com
