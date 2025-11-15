Café des Parents accompagner son enfant face aux écrans local de l’Union pour les Familles Audincourt

Café des Parents accompagner son enfant face aux écrans

local de l’Union pour les Familles 11 rue de la Mairie Audincourt Doubs

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-11-15

L ‘Union des Familles d’Audincourt vous invite à son café des parents, Accompagner son enfant face aux écrans animé par Tinternet et Cie. Temps d’échange parental dans la bienveillance et le partage.

de 10h à 12 h de 0 à 6 ans

de 13h30 à 15h30 enfance et ado

entrée gratuite, places limitées, renseignements et réservations 03 81 80 89 24 .

local de l’Union pour les Familles 11 rue de la Mairie Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 35 06 37 contact.ufaudincourt@gmail.com

