Café des parents Accompagner son enfant face aux écrans Maison des Associations Pontarlier

Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier Doubs
Début : 2025-11-08 13:30:00
fin : 2025-11-08 15:30:00
2025-11-08
A 10h (0-6 ans) et à 13h30 (enfance-ados).
Organisé par l’UDAF du Doubs.
Temps d’échange parental sur le rapport des enfants aux écrans animé par Tinternet et Cie.
Entrée gratuite.
Réservations avant le 5 novembe auprès de l’UDAF. Places limitées. .
Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 89 24 fmessi@udaf25.fr
