Café des parents Accompagner son enfant face aux écrans Maison des Associations Pontarlier

Café des parents Accompagner son enfant face aux écrans

Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier Doubs

Début : 2025-11-08 13:30:00

fin : 2025-11-08 15:30:00

2025-11-08

A 10h (0-6 ans) et à 13h30 (enfance-ados).

Organisé par l’UDAF du Doubs.

Temps d’échange parental sur le rapport des enfants aux écrans animé par Tinternet et Cie.

Entrée gratuite.

Réservations avant le 5 novembe auprès de l’UDAF. Places limitées. .

Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 89 24 fmessi@udaf25.fr

