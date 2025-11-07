Café des parents Apprendre à apprendre Villamblard

15 av Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Café des parents Apprendre à apprendre comment accompagner au mieux son enfant dans l’apprentissage scolaire?

un moment d’échanges avec la participation de professionnels, un moment de partage avec d’autres parents.

Gratuit.

18h35 au 15 avenue Edouard Dupuy

Inscription: 05 53 81 33 62. Soutien Partage Evasion .

15 av Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 33 62 soutienpartageevasion@gmail.com

