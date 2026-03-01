CAFÉ DES PARENTS APPRIVOISER LES ÉCRANS Roquefort-sur-Garonne
CAFÉ DES PARENTS APPRIVOISER LES ÉCRANS Roquefort-sur-Garonne mercredi 18 mars 2026.
CAFÉ DES PARENTS APPRIVOISER LES ÉCRANS
ÉCOLE MATERNELLE DE ROQUEFORT-SUR-GARONNE Roquefort-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 09:00:00
fin : 2026-03-18 10:30:00
Date(s) :
2026-03-18
Mars s’anime avec les rendez-vous de l’Association Le Vaste Monde !
Café des parents Apprivoiser les écrans
Un temps d’échange pour partager expériences, questions et astuces autour de l’usage des écrans par les enfants.
Ouvert aux parents des enfants scolarisés au RPI Boussens–Roquefort. .
ÉCOLE MATERNELLE DE ROQUEFORT-SUR-GARONNE Roquefort-sur-Garonne 31360 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
March comes alive with events organized by the Association Le Vaste Monde!
L’événement CAFÉ DES PARENTS APPRIVOISER LES ÉCRANS Roquefort-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE