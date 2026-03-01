CAFÉ DES PARENTS APPRIVOISER LES ÉCRANS Roquefort-sur-Garonne

CAFÉ DES PARENTS APPRIVOISER LES ÉCRANS

ÉCOLE MATERNELLE DE ROQUEFORT-SUR-GARONNE Roquefort-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2026-03-18 09:00:00

fin : 2026-03-18 10:30:00

2026-03-18

Mars s’anime avec les rendez-vous de l’Association Le Vaste Monde !

Café des parents Apprivoiser les écrans

Un temps d’échange pour partager expériences, questions et astuces autour de l’usage des écrans par les enfants.

Ouvert aux parents des enfants scolarisés au RPI Boussens–Roquefort. .

ÉCOLE MATERNELLE DE ROQUEFORT-SUR-GARONNE Roquefort-sur-Garonne 31360 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com

English :

March comes alive with events organized by the Association Le Vaste Monde!

