Café des Parents Place Yan du Gouf Capbreton

Café des Parents

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

10h30

Adultes

Autour d’un café, venez découvrir des albums jeunesse sur des thèmes choisis ensemble. Un moment d’échange convivial pour partager des conseils de lecture afin d’accompagner les enfants dans l’apprentissage et la découverte.

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

English : Café des Parents

10h30

Adults

Over a cup of coffee, come and discover children?s books on themes chosen together. A convivial moment of exchange to share reading tips to help children learn and discover.

