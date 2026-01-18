Café des Parents Place Yan du Gouf Capbreton
Café des Parents Place Yan du Gouf Capbreton samedi 31 janvier 2026.
Café des Parents
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
10h30
Adultes
Autour d’un café, venez découvrir des albums jeunesse sur des thèmes choisis ensemble. Un moment d’échange convivial pour partager des conseils de lecture afin d’accompagner les enfants dans l’apprentissage et la découverte.
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
English : Café des Parents
10h30
Adults
Over a cup of coffee, come and discover children?s books on themes chosen together. A convivial moment of exchange to share reading tips to help children learn and discover.
L’événement Café des Parents Capbreton a été mis à jour le 2026-01-14 par OTI LAS