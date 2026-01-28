Café des Parents Place Yan du Gouf Capbreton

Café des Parents

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Autour d’un café, venez découvrir des albums jeunesse sur des thèmes choisis ensemble

Un moment d’échange convivial pour partager des conseils de lecture et expériences personnelles afin d’accompagner les enfants dans l’apprentissage et la découverte. .

English : Café des Parents

Over a cup of coffee, come and discover children?s books on themes chosen together

