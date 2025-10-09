Café des parents ciné-débat Saint-Just-Malmont
Café des parents ciné-débat Saint-Just-Malmont jeudi 9 octobre 2025.
Café des parents ciné-débat
Le Part’Âge Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : 2025-10-09 18:30:00
fin : 2025-10-09 20:00:00
2025-10-09
Café des parents avec ciné-débat.
Destinés aux adultes avec les intervenants EPE42, Gaelle Presles et Aurélie Vernerey.
Le Part’Âge Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr
English :
Café des parents with film-debate.
For adults with the following speakers: EPE42, Gaelle Presles and Aurélie Vernerey.
German :
Elterncafé mit Filmdebatte.
Für Erwachsene mit den Referenten EPE42, Gaelle Presles und Aurélie Vernerey.
Italiano :
Caffè per genitori con film-dibattito.
Per adulti con relatori: EPE42, Gaelle Presles e Aurélie Vernerey.
Espanol :
Café de padres con cine-debate.
Para adultos con ponentes: EPE42, Gaelle Presles y Aurélie Vernerey.
