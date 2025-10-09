Café des parents ciné-débat Saint-Just-Malmont

Café des parents ciné-débat Saint-Just-Malmont jeudi 9 octobre 2025.

Café des parents ciné-débat

Le Part’Âge Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2025-10-09 18:30:00

fin : 2025-10-09 20:00:00

2025-10-09

Café des parents avec ciné-débat.

Destinés aux adultes avec les intervenants EPE42, Gaelle Presles et Aurélie Vernerey.

Le Part’Âge Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr

English :

Café des parents with film-debate.

For adults with the following speakers: EPE42, Gaelle Presles and Aurélie Vernerey.

German :

Elterncafé mit Filmdebatte.

Für Erwachsene mit den Referenten EPE42, Gaelle Presles und Aurélie Vernerey.

Italiano :

Caffè per genitori con film-dibattito.

Per adulti con relatori: EPE42, Gaelle Presles e Aurélie Vernerey.

Espanol :

Café de padres con cine-debate.

Para adultos con ponentes: EPE42, Gaelle Presles y Aurélie Vernerey.

L’événement Café des parents ciné-débat Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Loire Semène