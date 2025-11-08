Café des parents : Comment bien vivre en famille avec les écrans ? Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Café des parents : Comment bien vivre en famille avec les écrans ? Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris samedi 8 novembre 2025.

Les écrans, qui sont désormais omniprésents dans nos vies, peuvent être à l’origine de tensions voire de conflits dans les familles. Quel cadre poser pour permettre une utilisation raisonnable des écrans et limiter les conflits ? Comment sensibiliser son enfant aux dangers possibles ? Quelles activités alternatives lui proposer ?

Venez échanger avec d’autres parents et découvrir des outils pour communiquer et accompagner votre enfant autour des écrans et mieux vivre le numérique en famille.

Café animé par Marion Leprovost, accompagnante parentale. Cette rencontre est proposée par École des Parents et des Éducateurs d’Île de France dans le cadre des Parents parisiens.

Atelier à destination des parents d’enfants en maternelle ou en élémentaire.

Sur réservation auprès de la bibliothèque à partir du 11 octobre 2025.

Le samedi 08 novembre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr