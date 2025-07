Café des parents Decazeville

Café des parents Decazeville samedi 18 octobre 2025.

Place Cabrol Decazeville Aveyron

2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Centre social Decazeville 9h30

Ce rendez-vous est une belle occasion pour les parents de se retrouver autour d'un café dans un cadre bienveillant et détendu, pour parler de tout, sans tabou parentalité, éducation, défis du quotidien, équilibre familial… Le café des parents est un espace de parole et de soutien, destiné à renforcer les liens entre parents et dans la famille. Animé par Edith Muet psychothérapeute. Gratuit. Places limitées

inscription Centre Social et d'Animation Locale 05 65 47 96 73 .

Place Cabrol Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73

