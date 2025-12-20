Café des parents et jeu libre Square Marcel Pagnol Rochechouart

Café des parents et jeu libre

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

L’Espace Famille à Rochechouart vous propose un café des parents et des jeux libre. Le jeu libre est important pour que l’enfant s’approprie, invente et organise son jeu autour de ses propres centres d’intérêts. Pour vous, parents, profitez de cet instant convivial pour échanger sur vos expériences de parents. Profitez de cet instant convivial pour jouer avec votre enfant, échanger sur vos expériences de parents et vos projets pour 2026. Sur inscription. .

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café des parents et jeu libre

L’événement Café des parents et jeu libre Rochechouart a été mis à jour le 2025-12-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin