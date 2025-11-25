Café des parents – Être parents après une séparation Mairie de Bayard-sur-Marne Bayard-sur-Marne

Café des parents – Être parents après une séparation Mardi 25 novembre, 14h00 Mairie de Bayard-sur-Marne Haute-Marne

Séparés ou en cours de séparation ? Vous traversez une période difficile et pleine de changements ? Le Café des Parents vous propose un temps d’échange bienveillant pour être écouté, mieux comprendre ce que vous vivez et réfléchir à vos besoins dans la nouvelle organisation familiale.

Entourés d’un juriste, d’un travailleur social et d’un médiateur familial, vous serez informés sur :

Les démarches juridiques liées à la séparation

La médiation familiale et ses bénéfices pour mieux communiquer avec l’autre parent et vos enfants

Les services et ressources proches de chez vous pour vous orienter et vous accompagner

Les professionnels seront également disponibles pour un accompagnement individuel après l’atelier, si vous le souhaitez.

Mairie de Bayard-sur-Marne 1 rue du port 52170 Bayard-sur-Marne Bayard-sur-Marne 52170 Haute-Marne Grand Est

