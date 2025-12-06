Café des parents : Eviter l’épuisement parental Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Café animé par Ekaterina LOGINOVA, accompagnante parentale. Cette rencontre est proposée par École des Parents et des Éducateurs d’Île de France dans le cadre des Parents parisiens.

Atelier à destination des parents d’enfants en maternelle ou en élémentaire.



Places limitées, Inscriptions sur place auprès des

bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr

Venez profiter d’un moment convivial pour échanger entre parents (avec l’éclairage d’un intervenant expert) , briser la solitude et permettre l’entraide entre parents, prévenir les situations de crise et de ruptures dans les relations

et découvrir les actions parentalité, les lieux et le réseau de professionnels.

Le samedi 06 décembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/